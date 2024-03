Veneto: Zaia, soddisfazione per possibilità iscrizione associazioni d'arma al Runts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un giorno importante. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato l'approvazione dell'emendamento con cui si rende possibile l'iscrizione al Runts delle Associazioni d'Arma. "È un giorno importante oggi, il giorno in cui con l'approvazione in Commissione affari sociali di un emendamento del Governo, si rende possibile alle Associazioni d'Arma l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Il grande valore - ha sottolineato Zaia - di queste realtà è sotto gli occhi di tutti ma con questo nuovo passo tutto il 'sistema volontariato' sale di un gradino perché viene riconosciuta non solo la disponibilità e il lavoro quotidiano ma, di fatto, la grande specificità di ognuna". "Penso - ha poi sottolineato - all'impegno insostituibile dei nostri Alpini nella Protezione civile, ma anche a quello non meno fondamentale delle associazioni dei Carabinieri, della Polizia o dei Finanzieri in servizi realmente operativi o di educazione alla legalità o, come per gli Autieri e altri nell'educazione stradale. Così come a tanti altri sodalizi impegnati in vari campi, anche nell'ambito dell'emergenza. L'iscrizione al registro consentirà a queste donne e a questi uomini di operare ancora meglio; è un grazie da tutto il Paese". (Rev)