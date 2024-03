Diritti: Abi, l'impegno di banche e imprese per l’inclusione e le diversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornate dedicate ai temi della D&I - acronimo dall’inglese Diversity & Inclusion - come leve di crescita sostenibile nel mondo finanziario. Al centro delle discussioni il ruolo delle banche a favore dello sviluppo economico e sociale di cittadini, imprese e territori, nonché il loro impegno con le istituzioni per promuovere le pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento delle competenze e conoscenze finanziarie dei cittadini. È quanto emerge in apertura di “D&I in Finance”, a Milano, il primo dei della due giorni promosso da Abi e organizzato da AbiEventi su inclusione e valorizzazione delle diversità, giunto alla seconda edizione. L’incontro ha riunito banche, istituzioni, enti del terzo settore e altre imprese. Le banche “hanno ruolo primario per guidare il cambiamento sociale, coerentemente con l’Agenda 2030 dell’Onu”. Bisogna portare avanti “le politiche per combattere la violenza di genere, partendo dalla violenza economica” ha evidenziato Giovanni Sabatini, Direttore Generale di Abi, intervenendo durante la sessione plenaria di apertura. I temi principali “per noi, quando si parla di diversità e inclusione, sono la flessibilità e fruibilità dei servizi per una clientela che ha bisogni specifici” ha aggiunto Sabatini. (segue) (Rem)