Diritti: Abi, l'impegno di banche e imprese per l’inclusione e le diversità (2)

- E poi ancora, l’educazione alla cittadinanza economica, “senza la quale il cittadino rischia l’esclusione sociale”, “ma anche l’inclusione, intesa come attenzione alle persone con nazionalità e cultura diversa, con prodotti e rapporti che tengano conto delle diverse esigenze”. “Senza dimenticare la parità di genere, portando avanti politiche contro ogni tipo di stereotipo, per un ambiente lavorativo inclusivo per tutte e per tutti” ha concluso il Dg di Abi. Ed è proprio nell’ambito lavorativo che occorre sviluppare le politiche di inclusione e diversità, attraverso l’inserimento nella contrattazione collettiva, d’intesa con le organizzazioni sindacali di settore, di misure e strumenti a favore dell’occupazione femminile e delle pari opportunità, oltre che con specifiche iniziative. (segue) (Rem)