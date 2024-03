Diritti: Abi, l'impegno di banche e imprese per l’inclusione e le diversità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento culturale all’interno delle aziende “parte dalle persone e quindi sono cambiamenti della società” ha continuato Umberto Ambrosoli, Presidente di Banca Aletti e Fondazione Bpm. “Quello su cui stiamo riflettendo oggi non riguarda solo il mondo delle imprese, ma il cambiamento che è possibile promuovere all’interno della cittadinanza. Questa è una bellissima responsabilità” ha aggiunto. Le grandi aziende “possono essere agenti di un cambiamento culturale nel Paese e diventare, a seconda delle politiche che adottano, un modello positivo per le altre” ha invece precisato Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo. Angeletti ha poi osservato come le certificazioni siano “uno strumento molto efficace”, e questo perché “obbligano” le aziende “a farsi un’autoanalisi”, attraverso un “confronto con le buone pratiche esterne che riduce l’autoreferenzialità e mantiene alta l’attenzione del management su queste tematiche”. E ha aggiunto “Nei prossimi anni l’intelligenza artificiale sarà sempre più pervasiva nelle nostre vite. È importante che al suo sviluppo partecipino anche le minoranze per evitare che, magari inconsapevolmente, si riproducano stereotipi e discriminazioni. In Intesa Sanpaolo abbiamo introdotto una policy per favorire lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale che siano accessibili e comprensibili a tutti”, ha concluso. (segue) (Rem)