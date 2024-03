Diritti: Abi, l'impegno di banche e imprese per l’inclusione e le diversità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con il cambiamento culturale all’interno delle aziende, occorre “l’abbandono integrale della leadership del comando: ognuno nella propria sfera d’influenza deve essere leader”: questo il punto di Alessandra Ricci, Amministratrice Delegata di Sace. L’Ad ha poi illustrato brevemente il programma di Flex4Future, una nuova organizzazione del lavoro flessibile avviata dal Gruppo. Per raggiungere gli obiettivi in termini di diversità e inclusione, “ci siamo sottoposti a una misurazione dal politecnico di Milano al fine di verificare se il postulato - benessere e lavoro vanno di pari passo - sono confermati nel corso di quest’anno”. Per fare questo, occorre “valutare le competenze delle persone e guidarle. Abbiamo stravolto la nostra organizzazione, perché siano le persone a spammare la mappature delle competenze” ha concluso Ricci. Sul fronte internazionale è intervenuta Claudia Cattani, Presidente di Bnl Bnp Paribas, sostenendo che le banche “sono un veicolo importante di diffusione delle politiche di inclusività” e osservando che l’appartenenza a un Gruppo internazionale ha reso sensibile Bnl a questi temi”. (segue) (Rem)