Diritti: Abi, l'impegno di banche e imprese per l’inclusione e le diversità (5)

- A seguire, si è svolta la settima edizione del Premio per giovani giornalisti “Finanza per il Sociale”. Il riconoscimento agli autori per l’impegno nella prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e autonomia finanziaria quale leva per l’autodeterminazione e la parità di genere. Il Premio va all’articolo di Micol Maccario e Alberto Santonocito, del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino pubblicato, su Futura News magazine. L’elaborato “Il reddito negato alle donne” vince la settima edizione del concorso giornalistico sul tema dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale. (Rem)