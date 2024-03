Difesa: Perego, cyber e Intelligenza artificiale nelle applicazioni militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poiché gli algoritmi fanno ciò che chi li scrive ha in mente, implicitamente o esplicitamente - aggiunge Perego - è fondamentale fornire agli sviluppatori delle linee guida etiche così da assicurarsi, fin dall'inizio, che gli algoritmi si attengano ai nostri codici morali. Questa è la ragione per cui sia gli Stati Uniti che l'Unione europea si sono dati di linee guida nel campo dell'etica per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale. Intravedo come soluzione fondamentale quelle di generare e coltivare esperti di settore che operino in sinergia con le aziende nazionali specializzate e gestire correttamente gli investimenti legati alla Difesa per mantenere la sovranità nel settore tecnologico con un approccio multi dominio", conclude. (Rin)