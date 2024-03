Fvg: Capozzella (M5s), favorevoli a election day ma no al terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle è favorevole all’election day, ma resta contrario all’ipotesi del terzo mandato. Lo afferma, in una nota, il coordinatore provinciale di Pordenone, Mauro Capozzella, alla vigilia della discussione sulle riforme elettorali in Friuli Venezia Giulia. L’esponente pentastellato ribadisce come il Movimento sia da sempre favorevole a raggruppare in un unico giorno le diverse tornate elettorali “sia per abbattere i costi della politica che per portare più gente al voto evitando chiamate alle urne frequenti che disaffezionano l’elettore”. Più cauto invece sulla proposta di abbassare al 40 per cento la soglia per l'elezione al primo turno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti “perché potrebbe ritorcersi contro i proponenti, visto, ad esempio, il nostro appoggio al campo largo”. Resta il “no” al terzo mandato, “per noi imprescindibile”, conclude sempre Capozzella. (Com)