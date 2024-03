Veneto: dichiarate fasi preallarme e attenzione in alcuni bacini regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte di domani, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale veneta ha dichiarato la fase di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (Rovigo - Verona), relativa alla parte finale dell'asta del Fiume Po (dalla sezione di Polesella), mentre permane la fase di attenzione per il tratto superiore. Nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza - Belluno - Treviso - Verona) e Basso Brenta - Bacchiglione (Padova - Vicenza - Verona - Treviso), limitata ai corsi d'acqua Agno-Guà e Fratta-Gorzone, ha invece dichiarato la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica. (Rev)