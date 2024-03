Torino: Ascom, a fine 2023 quadruplica richiesta credito per ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale delle imprese del terziario che hanno chiesto credito alle banche negli ultimi tre mesi del 2023 è diminuita: erano il 25 per cento a settembre sono il 18 per cento a dicembre. In questo senso il dato sulla richiesta di credito da parte delle imprese è quadruplicata rispetto alla ristrutturazione del debito (17 per cento)."I dati sulle motivazioni per l'accesso al credito - ha affermato il direttore di Ascom Confcommercio Torino e provincia Carlo Alberto Carpignano evidenziano come, rispetto al trimestre precedente, quadruplichi la percentuale di imprese che chiede credito per ristrutturare il proprio debito, mentre si riduce da un quarto ad un quinto la percentuale di imprese che vogliono fare investimenti. Quasi due imprese su tre vanno in banca per esigenze di liquidità. Sicuramente si tratta di un effetto indotto dall'inflazione, ma registriamo anche l'effetto delle scadenze dei finanziamenti erogati durante l'emergenza Covid: rimborsare il capitale sta diventando difficile in questo contesto. Occorre che il sistema bancario metta a disposizione prodotti di ristrutturazione del debito prima che le rate di capitale vadano impagate dalle Imprese, per evitare effetti ancora più negativi sulle centrali rischi", ha concluso. (Rpi)