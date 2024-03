Cultura: bandita la prima edizione del concorso letterario internazionale “Italia, radici nel mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata bandita la I edizione del concorso letterario internazionale Premio Italia radici nel mondo, per racconti inediti dal tema “le mie radici plurime”, rivolto agli autori e autrici in Italia o residenti all’estero. Il Premio Italia Radici nel Mondo 2024 è organizzato dal Comune di Torricella Peligna, nell’ambito delle iniziative del Maeci "2024 - Anno delle radici italiane nel mondo", ed è un'attività culturale che si inserisce all'interno della XIX edizione del John Fante festival “Il dio di mio padre”, in collaborazione con il Piccolo festival delle spartenze. migrazioni e cultura, con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo, dell'associazione Assud e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Ideato da Giovanna Di Lello e Giuseppe Sommario, il Premio nasce dalla volontà dei due Festival di instaurare una collaborazione stabile e sistematica tesa ad ampliare, in Italia e all’Estero, la discussione sui temi e sui valori da sempre affrontati nelle due manifestazioni, che riguardano l’emigrazione italiana e le sue infinite declinazioni, l’italianità, il legame fra le comunità dei restati e quelle degli spartiti, i tratti identitari, le identità mobili, le radici che le due comunità condividono. Radici molteplici, multisituate, plurime, che non sono ferme in/ad un luogo o in/ad un tempo. (segue) (Com)