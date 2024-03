Imballaggi: Rotelli (Fd'I), su riciclo materie prime Ue deve cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'industria e la produzione che deriva dal riciclo delle materie prime sono un'eccellenza della nostra nazione, ma l'Europa sembra non rendersene conto. Ci sono due aspetti che trovo inquietanti. Il primo è la scelta di utilizzare un regolamento per dare ordine a questa tematica invece che una direttiva. La direttiva infatti avrebbe lasciato la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti con la neutralità tecnologica. Il secondo è la velocità: è incredibile come su tante questioni l'Ue vada a rilento mentre su questa tematica metta la quinta. Evidentemente le sinistre europee puntano a raggiungere l'obiettivo precipitosamente, prima che termini la legislatura. Con le elezioni del 9 giugno e la vittoria del centrodestra, questo modo di fare verrà cancellato dagli elettori, con il ritorno di un'Europa reale che riconosca i punti di forza delle diverse nazioni". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, in replica all'interrogazione posta dall'onorevole Milani al ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici di Montecitorio.(Rin)