Veneto: assessore Pesca, si affronti emergenza granchio blu, autorizzare strumenti di cattura efficaci

- E' necessario affrontare l'emergenza del granchio blu con un'azione sinergica, autorizzando strumenti di cattura efficaci. Lo ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Pesca, intervenuto oggi a Bruxelles nell'incontro organizzato dai deputati al Parlamento europeo, Rosanna Conte e Paola Ghidoni, con l'obiettivo di conoscere alle istituzioni europee la gravità e la peculiarità dell'emergenza granchio blu nel Nord Adriatico. "Gli obiettivi di questo incontro sono due - ha detto l'assessore -, da un lato far comprendere alla Commissione europea che a causa delle peculiarità del nostro territorio, caratterizzato dalla presenza di coste basse e sabbiose, aree lagunari e acque dolci, l'emergenza provocata dal granchio blu è più impattante rispetto ad altri luoghi in quanto le caratteristiche ambientali favoriscono l'esplosione demografica della specie con l'effetto di distruggere le produzioni locali, la biodiversità e con il rischio di avere ripercussioni anche sul turismo balneare. E in secondo luogo chiedere con forza che questa emergenza venga affrontata in modo sinergico tra Unione Europea, livello statale e livello regionale, autorizzando efficaci misure per la cattura degli esemplari anche nelle fasce costiere come eventualmente la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa". (segue) (Rev)