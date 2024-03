Veneto: assessore Pesca, si affronti emergenza granchio blu, autorizzare strumenti di cattura efficaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri parlano da soli - ha aggiunto l'assessore veneto -, in totale nel 2023 sono stati 428mila i chilogrammi di granchio blu commercializzati dai sei mercati ittici del Veneto a cui vanno sommati i 564.586 chili non commercializzabili pescati a partire da luglio nelle sole lagune di Porto Tolle oltre a ulteriori centinaia di tonnellate pescati nelle restanti lagune e non commercializzabili. La specie dopo il letargo invernale si sta risvegliando ed è urgente agire in fretta autorizzando nel caso anche la pesca a strascico in mare entro le tre miglia, in deroga alle normative europee, per scongiurare danni irreparabili alle produzioni del litorale. È a rischio un comparto di primo piano per l'economia veneta, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni", ha concluso. (Rev)