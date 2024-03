Migranti: Germania, Laender, governo prenda posizione su richieste asilo in Stati terzi entro 20 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Laender della Germania chiedono al governo federale di prendere posizione sulla possibilità di effettuare le procedure di asilo in Stati terzi entro il 20 giugno prossimo. È quanto i primi ministri degli Stati tedeschi affermano in una dichiarazione che hanno approvato all'unanimità durante il loro incontro sulla migrazione, in corso oggi a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", nel documento si legge che il ministero dell'Interno tedesco ha avviato l'esame della possibilità di determinare lo status dei rifugiati anche nei Paesi di transito dei migranti e negli Stati terzi in conformità con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (segue) (Geb)