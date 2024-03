Brasile-Spagna: Sanchez, intenzione è rafforzare eccellenti relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di oggi in Brasile "intende rafforzare le già eccellenti relazioni tra Spagna e Brasile, Paesi che condividono la comune matrice iberoamericana". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Brasilia con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della quale è stata annunciata l'istituzione di un meccanismo di cooperazione politica permanente tra i due governi. Il premier spagnolo ha sottolineato come i due esecutivi "condividano valori comuni come la difesa della democrazia dagli attacchi degli estremisti". Sanchez ha poi annunciato un memorandum di intesa in materia scientifico-tecnologica, di connettività satellitare e di pubblica amministrazione. Il capo dell'esecutivo di Madrid ha ribadito il grande potenziale di collaborazione tra i due Paesi nell'ambito della cooperazione internazionale e nello sviluppo sostenibile. Sanchez ha ricordato che la Spagna è il secondo partner commerciale del Brasile dopo gli Stati Uniti, definendo il Paese latinoamericano "molto attrattivo" per le imprese iberiche, soprattutto le aziende impegnate nella transizione energetica. (Spm)