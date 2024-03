Senato: ufficio stampa Gasparri, vicenda sollevata da "Report" presto nel dimenticatoio, insieme a grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Sulla vicenda sollevata da 'Report' nei confronti del senatore Gasparri continuiamo a leggere le veline passate da sconosciuti parlamentari grillini, il cui unico ruolo è ormai quello di megafoni di trasmissioni e giornali d'area. Dopo aver fallito nell'apertura della scatola di tonno, proseguono il loro inutile attacco alle istituzioni sconfessando le decisioni prese da organi parlamentari e riconoscendo come unico organo decisionale le inchieste montate ad arte e palesemente infondate portate avanti dai loro bugiardi riferimenti giornalistici", si legge in una nota dell'ufficio stampa del senatore Maurizio Gasparri (FI). "Si rassegnino alla realtà dei fatti e cioè che, come ha giustamente deciso la Giunta delle immunità, il senatore Gasparri non aveva alcun conflitto di interessi e, nonostante la fiducia confermata da Cyberealm, ha deciso di confermare le sue dimissioni per una libera scelta. Questa è la verità su una vicenda di cui si è parlato fin troppo e che presto finirà nel dimenticatoio, insieme ai grillini e alla loro fallimentare politica", conclude la nota.(Com)