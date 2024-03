Sardegna: progetto Diverse nel cuore, medicina di genere al Pronto soccorso di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori si concentreranno quindi sulla sindrome coronarica acuta, una delle principali cause di mortalità nei paesi industrializzati. Si tratta di una patologia considerata responsabile di 7.4 milioni di casi di morte all’anno. C’è scarsa sensibilità su di un dato: le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità nelle donne, si stima che nel 2019 abbiano causato il 35 per cento dei decessi totali. Le donne, sebbene negli ultimi 30 anni la mortalità per sindrome coronarica acuta sia in calo, presentano ancora oggi una prognosi peggiore rispetto agli uomini. Questo è dovuto, tra le varie cause, alla minore consapevolezza. C’è, infatti, una sottostima dei sintomi e del rischio cardiovascolare che può produrre accessi tardivi o addirittura mancati accessi. Le donne più spesso degli uomini possono inoltre presentare un tipo di infarto chiamato “silenzioso”, che non è accompagnato da dolore al petto. Circa una su cinque donne ricoverate per Sca ha questa forma di infarto, mentre solo il 13% degli uomini non segnala dolore al petto. (segue) (Rsc)