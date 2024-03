Sardegna: progetto Diverse nel cuore, medicina di genere al Pronto soccorso di Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale – conclude Pinna Parpaglia – concentrarsi sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce per ridurre l’impatto della sindrome coronarica acuta. La Medicina di Genere tiene conto delle differenze biologiche e socio-culturali tra uomini e donne che possono influire significativamente sullo stato di salute. In sintesi, la Sca colpisce sia uomini sia donne, ma le differenze di incidenza, sintomatologia e risposta ai trattamenti richiederebbero un approccio specifico per ciascun genere". Dai dati a disposizione del Pronto soccorso di Sassari sugli accessi per dolore toracico, registrati nella seconda metà dello scorso anno, risulta che su 911 ingressi 474 erano uomini e 437 donne. Da giugno 2023, inoltre, la struttura diretta da Paolo Pinna Parpaglia è dotata di un percorso clinico-diagnostico specifico dedicato al dolore toracico. Condiviso con la Cardiologia interventistica, il percorso viene avviato al momento della presentazione del paziente al triage per la diagnosi precoce di sindrome coronarica acuta. (Rsc)