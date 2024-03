Algeria-Mauritania: scambi commerciali 2023 aumentati dell’82 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Algeria e Mauritania hanno registrato nel 2023 un aumento dell’82 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 414 milioni di dollari. Lo ha detto il ministro del Commercio di Algeri, Tayeb Zitouni, all’apertura dei lavori del Forum degli imprenditori algerino-mauritani nella città di Tindouf, a cui ha partecipato con l’omologo Lemrabott Ould Bennahi. Zitouni ha inoltre spiegato che “il valore delle esportazioni non di idrocarburi verso la Mauritania ha superato i 62 milioni di dollari nel 2023, con un aumento del 51 per cento rispetto al 2022”. Per quanto riguarda le importazioni, il ministro algerino ha detto che queste “hanno raggiunto i 349 milioni di dollari, dopo aver registrato nel 2022 circa 183 milioni di dollari (+91 per cento)”. “Algeria e Mauritania stanno definendo una lista di prodotti esenti dai dazi doganali”, ha aggiunto Zitouni, ricordando l’inaugurazione del primo valico di frontiera lo scorso 22 febbraio. Secondo il ministro algerino, il forum degli imprenditori algerino-mauritani è “un’occasione per scambiare le esperienze e per gettare le basi di un’economia solida nei due Paesi fratelli uniti dalla storia, dalla cultura e dai legami sociali”.(Ala)