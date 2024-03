Yemen: da Usa nuove sanzioni a finanziatori degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della rete di Said al-Jamal, uno dei finanziatori delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi. In una nota, le autorità statunitensi hanno spiegato che le misure hanno colpito due aziende con sede a Hong Kong e nelle Isole Marshall, insieme a due navi utulizzate per trasportare illegalmente beni per conto della rete di al-Jamal, che con il sostegno dell’Iran si occupa di finanziare le attività dei ribelli e i loro attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito la società Reneez Shipping Limited, con sede nelle Isole Marshall, e la nave Reneez, battente bandiera di Palau. In aggiunta, nella lista è stata inserita anche la società Hongkong Unitop Group, insieme alla nave Eternal Fortune, battente bandiera di Panama. (Was)