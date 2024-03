Sport: Battaglio (Pd), bene proposta commissione capitolina per impianti atletica nel Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della commissione capitolina Sport "di dotare il VII Municipio di uno o più impianti per l'atletica leggera è un'ottima notizia per i giovani di questo quadrante a sud est della città". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina dem Erica Battaglia. "Ringrazio il collega Bonessio, il Coni, il Municipio VII, tecnici ed ex atleti per aver avviato questo importante lavoro, che avrà certamente un importante risvolto positivo su questo territorio in termini di benessere e inclusione sociale. Confermo tutto il mio appoggio e sono certa che questo rilancio sia solo all'inizio". (Com)