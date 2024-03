Migranti: Germania, Scholz, restiamo uniti nelle grandi sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania resta unita di fronte alla grande sfida della migrazione. È quanto afferma il cancelliere Olaf Scholz in un messaggio su X, pubblicato in occasione del suo incontro odierno con i primi ministri dei Laender sulla gestione dei flussi di profughi. In particolare, il capo del governo federale scrive: "Negli ultimi mesi, abbiamo apportato cambiamenti fondamentali per migliore gestione dell'immigrazione irregolare, via dalle alzate di spalle, verso l'azione". Come evidenzia Scholz, questo è "un buon segno" per la Germania perché dimostra che "restiamo uniti nelle grandi sfide". (Geb)