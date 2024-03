Senato: Paroli (FI), Giunta ha dato ragione a Gasparri, evidenza fatti è sotto occhi di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evidenza dei fatti è sotto gli occhi di tutti. Gasparri ha sollecitato il giudizio della Giunta invece che sottrarsi all'esame parlamentare. In Giunta gli abbiamo dato ragione con ampie motivazioni", dichiara il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, componente della Giunta elezioni e immunità parlamentari. "Ranucci quindi si vanta di risultati che non ha raggiunto, perché Gasparri si è dimesso solo dopo il giudizio della Giunta e per sua scelta, dopo che la società aveva respinto le sue dimissioni. Mentre c'è chi si conferma diffamatore, i galantuomini dimostrano di essere tali sul campo. Non ci lasciamo intimidire da questa campagna che è tipica di chi, nell'informazione e nella politica, fa della diffusione di menzogne e di odio la propria ragione di vita", conclude. (Rin)