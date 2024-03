Bosnia: governatore Banca centrale a colloquio con delegazione ministero Finanze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Bosnia Erzegovina (Cbbh), Jasmina Selimovic, ha ricevuto la delegazione del ministero delle Finanze degli Stati Uniti, guidata dal vice segretario Anna Morris. Lo riporta il sito informativo "Biznis", secondo cui nell'incontro Selimovic ha illustrato le attività attuali e future della Banca, e in particolare ha sottolineato l'importanza dell'adozione della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro come passo chiave per avvicinare la Bosnia Erzegovina agli standard e alle pratiche dell'Unione europea, misura essenziale per l'apertura dei negoziati. È stata inoltre discussa la possibilità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la Bosnia Erzegovina e gli Usa nel campo finanziario e bancario, con particolare attenzione al sostegno di progetti che promuovono la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza nella gestione delle finanze pubbliche. Morris ha espresso la sua soddisfazione per i progressi della Bosnia Erzegovina nei settori chiave delle riforme e ha confermato il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi del Paese sulla via dell'integrazione europea. (Seb)