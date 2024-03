Ricerca: Bernini incontra ambasciatore francese Briens, diplomazia della scienza grande strumento di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un vero piacere incontrare Martin Briens, ambasciatore francese in Italia", scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "I rapporti tra i nostri Paesi sono solidi e le collaborazioni negli ambiti dell'Alta formazione e della ricerca sono floride. Lavoriamo insieme per far in modo che le opportunità di cooperazione siano sempre maggiori, a livello bilaterale, nella Ue, nel G7 e oltre. Scienza, ricerca e innovazione per loro stessa natura guardano oltre i confini. La Tara Oceans ne è un magnifico esempio. Una Goletta che effettua ricerche scientifiche nei mari e negli oceani che farà la sua tappa in Italia a Napoli, alla Stazione zoologica Anton Dohrn. La base polare italo-francese Concordia in Antartide è un'altra dimostrazione. La diplomazia della scienza - conclude il ministro - è un grande strumento di pace. Futuro significa crescere grazie al confronto, con lo scambio, con la condivisione". (Rin)