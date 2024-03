IA: Mocerino (Netgroup), algoritmo genera dati sintetici, potere da gestire con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’intelligenza artificiale può creare una confusione artificiale: non è una tecnologia aliena perché progettata dall’uomo, ci può far risparmiare tempo e denaro. La domanda è: l’intelligenza generativa ci può rendere più stupidi?" ha detto il presidente di Netgroup ed esperto di Cybersicurezza Giuseppe Mocerino, intervenendo al Cybersec 2024 "La Cybersecurity nell’era dell’AI", in corso al palazzo delle Esposizioni a Roma. "Torniamo indietro nel tempo: tra gli anni ottanta e novanta a Londra si sviluppa la sindrome della mucca pazza, non era né virale né batterica: un mistero. Poi si capì che c’era una proteina animale alla base della sindrome. L’algoritmo dell’Intelligenza artificiale rischia di funzionare esattamente così: genera dati sintetici, dunque l’Intelligenza artificiale distruggerà se stessa. E quindi: l’IA distruggerà l’uomo? Da un lato lo migliorerà, dall’altro creerà nuovi modelli e modi di pensare, sostituendosi al cervello umano. La verità - ha concluso - è che come tutti i poteri devono essere gestiti con grande attenzione". (Rin)