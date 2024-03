Libia: Dabaiba discute con notabili di Al Magarha su dossier prigionieri e riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha ricevuto oggi i notabili della tribù Al Magarha, una delle più importanti del Paese, per discutere della necessità di rilasciare i prigionieri appartenenti a questo gruppo come parte del processo di riconciliazione nazionale. Dabaiba ha sottolineato il ruolo storico della tribù e l’importanza del loro contributo alla stabilità del Paese, in particolare nella regione meridionale del Fezzan. A questo proposito, i rappresentanti di Al Magarha hanno richiesto la ripresa dei progetti di sviluppo e inclusione nel sud della Libia, nonché l’organizzazione di elezioni “giuste e imparziali” e capaci di includere tutte le fazioni. Alla tribù appartiene l’ex capo dell’intelligence di Muammar Gheddafi, Abdullah al Senussi, che si trova in carcere a Tripoli dal 2012 con l’accusa di aver commesso crimini di guerra. (Lit)