Ucraina-Grecia: Zelensky e Mitsotakis hanno discusso sicurezza nel Mar Nero

- Durante l'incontro bilaterale tenuto oggi a Odessa il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso i modi per rafforzare la sicurezza nel Mar Nero. Lo ha reso noto lo stesso leader ucraino su Telegram. Inoltre, le parti hanno parlato dell'aumento della protezione al fronte e a tutte le città ucraine, in particolare Odessa. "Abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea", ha ribadito Zelensky. Insieme al presidente ucraino Mytsotakis ha anche ascoltato un rapporto nel porto di Odessa sul funzionamento del corridoio del grano e sulla situazione di sicurezza nel Mar Nero. "È molto importante rafforzare la protezione dell'infrastruttura portuale, che è soggetta agli attacchi russi", ha evidenziato il capo dello Stato. Il premier greco ha poi discusso la situazione attuale nella regione di Odessa e nel settore meridionale del fronte con il comando militare ucraino. "Grazie alla Grecia per aver aiutato il nostro Stato e la nostra società a proteggere la vita", conclude il messaggio. (Kiu)