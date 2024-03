Senato: Rosso (FI), fatti dicono che Gasparri ha ragione, falsità da Ranucci e grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione Gasparri e ha torto Ranucci. Perché è la Giunta che ha detto che non c'era nessuna incompatibilità nell'incarico di Gasparri, che avrebbe potuto conservarlo ma per sua scelta, nonostante la società avesse respinto le sue dimissioni, ha insistito in questa decisione", afferma il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Roberto Rosso. "C'è chi scappa dalle procure o si fa difendere dalle procure evitando i giudizi e chi invece ha sollecitato un giudizio del Parlamento, che ha sancito che Gasparri ha detto il vero e Ranucci e i grillini hanno detto il falso. Questa è la realtà dei fatti, il resto è la solita menzogna di una sinistra impastata nell'astio e nella faziosità", conclude. (Rin)