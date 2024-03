Milano: Piscina (Lega), accuse ridicole, le mie parole si riferivano a un singolo episodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le accuse che vedo rilanciate sui giornali sono francamente ridicole. Il riferimento dell’intervento era nei confronti di un singolo episodio realmente accaduto sotto i miei occhi, quando nel 2016 un cittadino sudamericano transessuale si è tagliato con una bottiglia di vetro sputando il sangue contro gli agenti e urlando di essere malato di Hiv per tenerli lontani”. Lo afferma in una nota il consigliere della Lega a Palazzo Marino Samuele Piscina, spiegando il suo intervento in consiglio comunale di lunedì durante il quale ha parlato di "trans che sputavano sangue infetto". "Si inventano un’assurda polemica sui diritti Lgbtq – aggiunge - per nascondere il fatto che membri della maggioranza erano in piazza con i centri sociali che aggredivano la Polizia, tema su cui sono intervenuto in aula”. “È il solito maldestro tentativo di sinistra di sviare l’attenzione dall’imbarazzo legato alla loro incapacità e ai problemi sempre più evidenti a Milano”, conclude l’esponente della Lega.(Com)