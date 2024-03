Energia: Pichetto, stimolare investimenti nel settore idroelettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “stimolare investimenti nel settore idroelettrico, considerati gli effetti benefici degli stessi sia in termini energetici che di valorizzazione ambientale”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative per pervenire a una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, al fine di salvaguardarne il carattere di asset strategici per la sicurezza e l'autonomia energetica. “La soluzione del piano di investimenti prospettata nel contesto del recente ‘Dl energia’ intendeva offrire una precipua risposta a questa esigenza”, ha sottolineato Pichetto, che ha aggiunto: “Dovranno andare avanti le interlocuzioni con Bruxelles per far sì che vi sia una rinnovata stagione di investimenti nel settore”. (Rin)