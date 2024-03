Italia-Brasile: Borghese (Maie), 150 anniversario emigrazione italiana è stimolo a rafforzare legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione delle celebrazioni dei 150 anni della prima emigrazione di italiani in Brasile, avvenuta nella città di Vitoria, "non deve rappresentare solo un semplice, seppur significativo, anniversario ma essere da stimolo per continuare ad operare in favore dell'interscambio commerciale tra i due Paesi". Lo dichiara il senatore Maio Alejandro Borghese, vicepresidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), eletto in America latina. "Adesso l'Italia – aggiunge - è l'ottavo paese esportatore in Brasile mentre le importazioni nel 2021 sono cresciute del 23%. Credo si tratti di un buon risultato che può e deve essere migliorato se sapremo rafforzare i legami tra Italia e Brasile. Da parte del Maie che rappresento, confermo il massimo impegno per migliorare la cooperazione e quindi anche gli scambi commerciali, così come lavoreremo con l'attuale governo italiano di Giorgia Meloni per ammodernare la rete consolare italiana in Brasile con nuove infrastrutture e un maggior numero di addetti per garantire ai tantissimi italiani e oriundi (all'incirca trenta milioni di persone) di poter contare su servizi rapidi e sempre più all'avanguardia. Non solo ma anche da questo dipende il rafforzamento dell'interscambio economico-commerciale tra i due Paesi"- conclude il senatore. (Com)