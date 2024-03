Speciale infrastrutture: Ferrante, obiettivo è conciliare esigenze mobilità con qualità servizio treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle “Condizioni generali di trasporto”, Trenitalia disciplina il trasporto di bagagli, biciclette e monopattini prevedendo che non debbano recare intralcio o danni agli altri passeggeri, ostacolare le attività di servizio del personale ferroviario e danneggiare le vetture. “Le nuove regole che sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal primo marzo 2024, erano state emanate anche per dare seguito alle indicazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e l’accessibilità a bordo treno e ad assicurare adeguati standard di decoro e di igiene”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e deputato di Forza Italia, rispondendo a due interrogazioni in commissione Trasporti. Trenitalia - ha proseguito - ha sospeso l’entrata in vigore del nuovo regolamento a seguito “delle richieste di alcune associazioni dei consumatori”, con l’obiettivo di “individuare misure più adeguate e condivise volte a conciliare le esigenze di mobilità dei cittadini con la qualità del servizio, fermo restando l’impegno ad assicurare agli utenti i più alti standard di sicurezza e comfort durante il viaggio”, ha concluso. (Rin)