Speciale infrastrutture: Fvg, entro novembre ok a raccordo tra Porto Nogaro e Trieste-Venezia

- Entro novembre 2024 si giungerà all'approvazione definitiva del progetto esecutivo del nuovo raccordo ferroviario tra Porto Nogaro e l'asse Trieste-Venezia. È l’obiettivo dichiarato dall’'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che oggi ha visitato l'area di Porto Nogaro e alcuni cantieri aperti nell'ambito dei lavori finanziati e sostenuti dalla Regione. Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento europeo del 50 per cento delle spese per realizzare la progettazione, che si aggiunge all'impegno finanziario della Regione. "Grazie a questo intervento - ha rilevato l'assessore - il nuovo tracciato ferroviario che collegherà la via navigabile e la dorsale ferroviaria nazionale verrà ricollocato al di fuori del centro abitato di San Giorgio di Nogaro, che attualmente è attraversato dalla linea ferroviaria per il trasporto delle merci, evitando i significativi impatti sul tessuto abitativo della zona. Tra Regione, Tpn e Cosef c'è piena condivisione nella scelta della soluzione di tracciato più adatta, con l'obiettivo è di giungere all'approvazione definitiva del progetto esecutivo entro novembre 2024". (Frt)