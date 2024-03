Speciale infrastrutture: sisma 2016, approvato progetto per terrazzamenti e sottoservizi ad Arquata, lavori per 71 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica/economica per la “Realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture” ad Arquata del Tronto. L’importo totale previsto – si legge in una nota – è di 71 milioni di euro. “Si tratta di un progetto imponente, imprescindibile per la ricostruzione dell’intero edificato del capoluogo distrutto dalle scosse di terremoto del 2016 e che oggi, dopo le opere di demolizione, si presenta completamente raso al suolo”, spiega il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli. “Per la redazione del progetto l’Usr, in qualità di soggetto attuatore individuato dall’ordinanza speciale 19/2021 – ha proseguito –, si è servito delle attività altamente qualificate di ricerca applicata e supporto tecnico-scientifico dell’Università di Pavia, della Politecnica delle Marche, dell’Università di Chieti Pescara e della Fondazione Eucentre di Pavia”. (Com)