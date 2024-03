Speciale infrastrutture: Federico Protto nuovo Ad di Cellnex Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cellnex, azienda di infrastrutture di telecomunicazioni, ha nominato Federico Protto come nuovo amministratore delegato della società in Italia, in sostituzione di Luca Luciani. Secondo quanto riferito in un comunicato, Protto, che entrerà formalmente a far parte di Cellnex alla fine di marzo, farà parte del comitato esecutivo del gruppo in qualità di responsabile di uno dei cinque mercati principali di Cellnex in Europa e del cluster formato da Italia, Svizzera e Austria. Protto entra in Cellnex Italia dalla società di infrastrutture di telecomunicazioni Intred SpA, dove ricopre la carica di direttore generale. (Spm)