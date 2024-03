Speciale infrastrutture: Acea, approvato piano industriale 24-28, "persone per infrastrutture sostenibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Acea, riunitosi ieri sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato il Piano Industriale 2024-2028. L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: "Il Piano Industriale che presentiamo oggi traccia la strategia che il Gruppo intende attuare nei prossimi cinque anni. Il Piano che abbiamo chiamato Green Diligent Growth prevede una significativa crescita e focalizzazione su tre business regolati per rendere le nostre infrastrutture sempre più sostenibili e resilienti, con 7,6 miliardi di euro di investimenti a supporto dello sviluppo del Paese. La forte disciplina su costi e investimenti è un aspetto fondamentale della nostra strategia per sostenere la generazione di cassa combinata ad una ottimizzazione della struttura finanziaria e della allocazione del capitale". (Com)