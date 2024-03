Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Costruzioni, in 2024 oltre un miliardo di investimenti in infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno nel settore delle infrastrutture in Serbia "verrà investito più di un miliardo di euro, il che dimostra che lo sviluppo dei servizi pubblici è una delle priorità del governo di Belgrado". Lo ha dichiarato al Business Forum di Kopaonik il ministro delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, Goran Vesic, secondo quanto riporta il quotidiano "Politika". Lo stesso Vesic ha annunciato che quest'anno saranno completati "166 chilometri di strade e 108 chilometri di ferrovia ad alta velocità". Il ministro ha quindi sottolineato che la quota dell'edilizia nel Pil "è aumentata al 5,5 per cento, mentre nel 2013 era al 3 per cento". (Seb)