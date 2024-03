Speciale infrastrutture: Australia-Asean, vertice speciale si conclude con documento di visione e dichiarazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli annunci odierni si aggiungono ad altre iniziative, a cominciare da uno strumento finanziario per investire due miliardi di dollari nella regione in settori chiave come le infrastrutture e la transizione energetica. Tra le altre iniziative sono include la nomina di dieci “campioni d’impresa” per facilitare i collegamenti commerciali ed economici; la creazione di nuovi “landing pad” regionali a Giacarta e Ho Chi Minh City per sostenere le esportazioni di tecnologia australiana; l’estensione della durata dei visti per i viaggi d’affari e frequenti. È stata annunciata anche una missione commerciale Australia-Southeast Asia Business Exchange a Singapore e in Malesia ad aprile, con un focus sulla transizione energetica. L’Australia, inoltre, metterà a disposizione 64 milioni di dollari per la cooperazione marittima e dieci milioni di dollari per l’azione sul clima e l’energia; infine, si è impegnata ad approfondire il suo impegno nella subregione del Mekong. (Res)