Speciale infrastrutture: Malawi, inondazioni, almeno sei morti e 14 mila sfollati

- Almeno sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite a causa delle improvvise inondazioni che la scorsa settimana hanno colpito il Malawi centrale. Lo ha reso noto il dipartimento per la Gestione dei disastri in un comunicato, secondo cui oltre 14 mila persone sono state sfollate. Molti dei luoghi colpiti dalle inondazioni sono ancora inaccessibili a causa degli ingenti danni causati alle strade e ad altre infrastrutture. Ciò ha ostacolato la consegna degli aiuti, poiché gli operatori umanitari si affidano principalmente alle imbarcazioni per raggiungere le aree colpite. L'agenzia ha lanciato un appello per chiedere più aiuti da parte di individui, aziende e organizzazioni umanitarie per sostenere gli sforzi del governo. L’evento meteorologico arriva appena un anno dopo che la tempesta tropicale Freddy, che ha devastato l’Africa meridionale, ha causato centinaia di vittime in Malawi. (Res)