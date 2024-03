Speciale infrastrutture: Paita (Iv), Roma-Pescara il più grande bluff della storia delle ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello sulla Roma-Pescara è il più grande bluff della storia delle ferrovie. Un bluff organizzato da Meloni e company, l'ultimo patetico tentativo di salvare la regione Abruzzo". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Il governo – spiega Paita - prima ha tagliato 600 milioni di euro del Pnrr, stralciando il raddoppio della Roma-Pescara dal piano. Risorse per altro sufficienti solo per pochi chilometri di una tratta ferroviaria che costa miliardi. Poi ne ha messi 720, prendendoli dal fondo di sviluppo e coesione. In pratica, Meloni con il Cipess ha aggiunto circa 100 milioni di euro, soldi con cui non si fa nemmeno una rotaia. E senza scadenze certe, perché almeno il Pnrr fissava al 2026 il completamento dei lotti. È solo l'ennesimo gioco delle tre carte di questa maggioranza", conclude. (Rin)