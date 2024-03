Ucraina: la Germania aderirà all'iniziativa ceca per le granate d'artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania aderirà all'iniziativa della Repubblica Ceca volta a fornire 800 mila granate d'artiglieria all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. A tal fine, il governo tedesco stanzierà una somma da centinaia di milioni di euro. È quanto comunicato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, che ha definito "ottimo" il progetto del presidente ceco Petr Pavel. In particolare, si tratta dell'acquisto di 500 mila granate da 155 millimetri e di 300 mila da 122 millimetri. I proiettili dovrebbero provenire da Stati terzi come, secondo l'emittente televisiva "Zdf", Turchia, Sudafrica e Corea del Sud. L'iniziativa di Pavel è considerata una risposta allo stallo del piano dell'Ue per fornire all'Ucraina un milione di granate d'artiglieria. Il progetto del presidente ceco non è ancora definitivo ma, per Hebestreit, "lo sarà sicuramente in futuro". (Geb)