Germania: sottosegretario alla Difesa Perego a Berlino per ministeriale Eurofighter

- Si è chiuso oggi l'evento ministeriale delle quattro nazioni Europee - Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna - legate dal Programma Eurofighter Typhoon (Efa). "Questo incontro - ha spiegato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago nel suo intervento iniziale della ministeriale - ha rappresentato un'occasione unica per confermare l'impegno a perseguire insieme al comparto industriale un approccio trasparente e proattivo teso a preservare la coesione del programma e orientare la nostra vision prima di tutto per supportare le flotte in servizio. Nel corso dell'ultimo anno -. ha sottolineato - abbiamo fatto molto ma è fondamentale definire obiettivi sempre più aggreganti efficaci in termini di concretezza a concetti come sostenibilità, affidabilità, evoluzione, competitività". Durante la seconda giornata della ministeriale Efa, i rappresentanti politici dei quattro Stati del Programma Efa si sono incontrati per una sessione speciale guidata dal paese ospitante con il Segretario di Stato del ministero della Difesa Tedesco Benedikt Zimmer. Nelle conclusioni il sottosegretario Perego ha ringraziato Zimmer e il suo staff per l'ospitalità e il supporto, l'agenzia Netma per la preparazione del materiale tecnico e tutti i partecipanti per lo sforzo profuso per la buona riuscita di questo incontro ministeriale. (segue) (Com)