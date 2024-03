Germania: sottosegretario alla Difesa Perego a Berlino per ministeriale Eurofighter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato molto - ha concluso Perego - la chiarezza delle informazioni trasmesse dall'industria, dall'Agenzia nonché dai miei esimi colleghi. Questo sistema d'arma, in dotazione alla nostra aeronautica militare, è il programma europeo più importante ambito difesa e deve continuare a evolvere senza rischiare gap capacitivi in un contesto militare che punta ad esasperare le nuove tecnologie e le rispettive capacità di risposta. L'anno scorso ci siamo lasciati con il nostro fronte est a rischio e, con una situazione sul campo peggiorata, oggi anche il Medio Oriente è profondamente destabilizzato. Questo programma nasce dall'esigenza di creare uno strumento militare che rafforzi la difesa europea e Nato in termini capacitivi e di know-how industriale. Tutti noi, però, abbiamo l'obbligo di riflettere sul perché non siamo in grado di introdurre le necessarie evoluzioni tecnologiche e capacitive alla stessa velocità con cui il contesto geopolitico sta peggiorando ma soprattutto dovremmo agire per risolvere le problematiche con iniziative strutturali e di rapida implementazione". Le delegazioni partecipanti al termine della ministeriale si sono date appuntamento al prossimo evento che sarà ospitato dalla Gran Bretagna. (Com)