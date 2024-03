Energia: Pichetto, con misure governo quasi totale emancipazione da forniture gas russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si è attivata per potenziare le infrastrutture per la sicurezza degli approvvigionamenti aumentando la capacità dei terminali di rigassificazione mediante i nuovi Fsru (Unità di rigassificazione e stoccaggio galleggiante) di Piombino e Ravenna, aumentando la capacità di rigassificazione dei terminali esistenti e puntando ad ampliare la capacità di trasporto sud-nord lungo la dorsale Adriatica. “Le misure che il governo ha adottato finora hanno permesso una quasi totale emancipazione dalle forniture russe, passando dal 38 per cento del 2021 al 18 per cento del 2022, fino al 4 per cento del totale importato nel 2023”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative per il completamento degli impianti di rigassificazione già programmati e per la realizzazione di nuovi progetti, nell'ottica di una maggiore diversificazione delle forniture energetiche. “I rigassificatori costituiscono opere strategiche per l’approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”, ha aggiunto Pichetto, sottolineando la “strategicità per la sicurezza energetica del Paese dei due terminali di rigassificazione di Porto Empedocle e di Gioia Tauro, già autorizzati ma non ancora realizzati, che potranno garantire una capacità aggiuntiva di rigassificazione”. (Rin)