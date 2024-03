Fincantieri: firmato a Doha Memorandum d'intesa con cantiere navale di Alessandria d'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri e il cantiere navale di Alessandria d'Egitto hanno sottoscritto un Memorandum of understanding (Mou) a Doha. Il Mou - si legge in una nota - è volto a definire i principi per le discussioni che si concentreranno principalmente sulla ricerca di nuove opportunità con il cantiere navale di Alessandria per la costruzione di nuove navi da parte del cantiere navale di Alessandria o di altre strutture, da concordarsi reciprocamente. La collaborazione si focalizzerà su possibili nuovi programmi per la Marina egiziana concernenti qualsiasi tipo di nave di interesse. La firma è avvenuta tra il direttore generale navi militari di Fincantieri, Dario Deste, e il contrammiraglio Hossam El-Din Ezzat Kotb, presidente e Ad, per conto del cantiere navale di Alessandria d'Egitto, in occasione della Doha international maritime defence exhibition & conference (Dimdex). (segue) (Com)