Fincantieri: firmato a Doha Memorandum d'intesa con cantiere navale di Alessandria d'Egitto (2)

- Il cantiere navale di Alessandria d'Egitto ha una lunga esperienza nel comparto della navalmeccanica militare e mercantile, avendo costruito moderne corvette per la Marina Egiziana. Costruisce inoltre navi multipurpose di vari tipi e dimensioni, impianti di trivellazione offshore e piattaforme petrolifere. Fincantieri e il cantiere navale di Alessandria d'Egitto sono in cerca di nuove opportunità commerciali congiunte per aggiudicarsi contratti da parte di potenziali clienti per la fornitura di navi di interesse di qualsiasi tipo, da concordare tra le parti. (Com)