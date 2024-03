Sicurezza: Usic, grazie a Meloni ma fondi in legge Bilancio non risolvono problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio dei Ministri, durante l'incontro con i sindacati di Polizia, Cocer Carabinieri e Guardia di Finanza, ha ribadito che le trattative contrattuali inizieranno a breve, ovvero a rappresentatività riconosciuta alle neonate associazioni sindacali militari. L'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic), nel ringraziare il primo ministro per la considerazione, auspica altresì che la prossima apertura del tavolo contrattuale possa far emergere tutte le esigenze del personale in uniforme. Con gli attuali stanziamenti previsti in legge di bilancio, infatti, difficilmente si riusciranno a risolvere le problematiche, ormai ataviche, esistenti nelle Forze dell'Ordine". Lo dichiara, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario generale dell'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic). (Com)