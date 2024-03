Milano: presentate le attività dell’associazione "Wau!", riqualificazione spazi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riqualificazione degli spazi pubblici insieme a chi li vive quotidianamente, interventi nei parchi - e non solo - per rendere la città di Milano più verde e pulita, un nuovo progetto di economia circolare per il recupero della plastica, attività di integrazione nelle scuole. Sono queste alcune delle iniziative che l'associazione WAU! We are urban Milano ha in programma nel 2024, suo diciottesimo anno di attività. Un ricco calendario di appuntamenti che è stato presentato questa mattina a Palazzo Marino, alla presenza delle assessore Elena Grandi (Verde e Ambiente) e Gaia Romani (Partecipazione) e dei numerosi partner e sostenitori delle iniziative. "Siamo veramente soddisfatti – afferma l'assessora Gaia Romani – del numero e della qualità dei progetti presentati oggi dall'Associazione WAU! a cui siamo grati per riuscire ad attivare, in una collaborazione virtuosa con la Pubblica Amministrazione, un modello di coinvolgimento dal basso nella cura della nostra città. (segue) (Com)